Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansı'nın gerçekleşen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:45
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AA'nın Oylamasında

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yılı değerlendirmek ve unutulmaz anları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Etkinliğin Önemi

Oylamaya katılan Bulut, organizasyonun medya ve iletişim alanındaki etkinliğinin altını çizdi. Ayrıca, bu tür organizasyonların yerel yönetimler ile halk arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

Günümüzün görsel kültüründe, anıların paylaşılması büyük önem taşırken, Anadolu Ajansı bu konuda önemli bir rol üstlenmektedir. Etkinlik, Kırklareli'nin sosyal ve kültürel yaşamına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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