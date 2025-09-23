Kırklareli'de 114 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi — Sahil Güvenlik Operasyonu

Kırklareli'de 114 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin Karanlıkdere devriyesinde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Karanlıkdere sahilinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 114 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karanlıkdere sahilinde devriye görevi sırasında bir deniz scooterinin durdurulduğunu kaydetti.

Yapılan aramada 6 çantada 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar bulunduğu, operasyonda bir yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan açıklamada, Karada jandarmamız ve polisimiz, mavi vatanımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz ifadesine yer verildi.