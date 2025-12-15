DOLAR
Kırklareli'de ASELSAN yaka kameralarıyla anbean trafik denetimi başladı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarla trafik denetimlerini görüntü ve ses kaydıyla yapıyor; uygulama ileride yaygınlaştırılacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:23
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında, denetimler görüntü ve ses kaydı altında yapıldı.

Teknoloji, amaç ve bilgilendirme

Müdürlük, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliği için görevini sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda kent genelinde trafik şube ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamalarında, bilgilendirme olarak "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" ifadesi kullanılarak denetimler gerçekleştiriliyor.

Saha kaydı, canlı izleme ve yaygınlaştırma

ASELSAN tarafından geliştirilen plaka tanıma ve yüz tanımalı yaka kameraları polis sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uygulama, görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yaka kameralarının, denetim ve müdahalelerde şeffaflığı artırarak kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

