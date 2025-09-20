Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Öğrencilerle Çevre Temizliği

Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Belediye Başkanı Derya Bulut ile yaklaşık 50 öğrenci Karahıdır Korusu'nda bir saatlik temizlik yaptı; 80 torba çöp toplandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:04
Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Öğrencilerle Çevre Temizliği

Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Öğrencilerle Çevre Temizliği

Etkinlik Detayları

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kırklareli Belediyesince Karahıdır Korusu'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Derya Bulut ile yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde katılımcılara çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Bulut ve öğrenciler belirlenen alanda yaklaşık bir saat boyunca çöp topladı; toplanan 80 torba çöp ekiplerce teslim alındı.

Başkan Bulut'un Mesajı

Bulut, programda yaptığı konuşmada çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını ancak asıl amacın kirletmemek olduğunu vurgulayan Bulut, çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Doğada vakit geçirenlerin çevreyi temiz bırakarak çocuklara örnek olacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"İletişim ve empati çok önemli. Bugün buraya huzurla ve keyifle geldik ama dünyanın bir noktasında şu an katliam oluyor. Bebekler, çocuklar katlediliyor. Empati dediğimiz olay işte bu. Doğru iletişim dünyanın geleceğini kurtaracak en önemli unsur. O yüzden ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Hafta sonu tablet, telefon başında da olabilirdiniz ama hayat orası değil, hayat dışarısı, sokaklar ve doğa, gelin doğanıza sahip çıkın. Bu ülkenin, bu dünyanın dijital ekran başında vakit geçiren gençlere ihtiyacı yok, sizlere ihtiyacı var. Yapay zeka bugün her şeyi yapıyor farkındaysanız. Bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir dünyada, dünyayı kurtaran yapay zeka olmayacak yine sizler olacaksınız."

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı. Kırklareli...

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı. Kırklareli Belediyesince Karahıdır Korusu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Derya Bulut (solda) ile yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı. Kırklareli...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 900 Binden Fazla Kişi Yerini Terk Etmedi
2
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
3
Paris'te İsrail'e Yaptırım Çağrısı: Gösteriler Yükseliyor
4
Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde
5
Stockholm'de Gazze Saldırılarına Karşı Büyüyen Tepkiler
6
Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2,5 Kg Altın Çalındı, Şüpheliler Yakalandı
7
İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı — 13 Gözaltı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü