Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Öğrencilerle Çevre Temizliği

Etkinlik Detayları

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Kırklareli Belediyesince Karahıdır Korusu'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Derya Bulut ile yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde katılımcılara çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Bulut ve öğrenciler belirlenen alanda yaklaşık bir saat boyunca çöp topladı; toplanan 80 torba çöp ekiplerce teslim alındı.

Başkan Bulut'un Mesajı

Bulut, programda yaptığı konuşmada çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını ancak asıl amacın kirletmemek olduğunu vurgulayan Bulut, çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Doğada vakit geçirenlerin çevreyi temiz bırakarak çocuklara örnek olacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"İletişim ve empati çok önemli. Bugün buraya huzurla ve keyifle geldik ama dünyanın bir noktasında şu an katliam oluyor. Bebekler, çocuklar katlediliyor. Empati dediğimiz olay işte bu. Doğru iletişim dünyanın geleceğini kurtaracak en önemli unsur. O yüzden ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Hafta sonu tablet, telefon başında da olabilirdiniz ama hayat orası değil, hayat dışarısı, sokaklar ve doğa, gelin doğanıza sahip çıkın. Bu ülkenin, bu dünyanın dijital ekran başında vakit geçiren gençlere ihtiyacı yok, sizlere ihtiyacı var. Yapay zeka bugün her şeyi yapıyor farkındaysanız. Bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir dünyada, dünyayı kurtaran yapay zeka olmayacak yine sizler olacaksınız."

