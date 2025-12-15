Kırklareli’de Denetimlerde Yeni Dönem: ASELSAN Yaka Kameralarla Her Şey Anbean Kaydediliyor

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ASELSAN üretimi plaka tanıma ve yüz tanımalı yaka kameraları ile yürütülen rutin trafik uygulamalarında denetimlerin artık görüntü ve ses kaydı altında yapıldığını açıkladı.

Şeffaflık ve güvenlik vurgusu

Kurum, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde teknolojiyi etkin kullanarak şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Uygulamalar sırasında vatandaşlara "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" bilgisi veriliyor.

Nasıl işliyor?

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, görev sırasında yaşanan olayları kayıt altına alarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor. Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak izlenebiliyor.

Yaygınlaştırma hedefi

İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yaka kameralarının denetim ve müdahalelerde şeffaflığı artırarak kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

