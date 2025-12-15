DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Kırklareli’de Denetimlerde Yeni Dönem: ASELSAN Yaka Kameralarla Her Şey Anbean Kaydediliyor

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, ASELSAN üretimi plaka tanıma ve yüz tanımalı yaka kameralarla trafik denetimlerini görüntü ve ses kaydı altında yapıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:19
Kırklareli’de Denetimlerde Yeni Dönem: ASELSAN Yaka Kameralarla Her Şey Anbean Kaydediliyor

Kırklareli’de Denetimlerde Yeni Dönem: ASELSAN Yaka Kameralarla Her Şey Anbean Kaydediliyor

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ASELSAN üretimi plaka tanıma ve yüz tanımalı yaka kameraları ile yürütülen rutin trafik uygulamalarında denetimlerin artık görüntü ve ses kaydı altında yapıldığını açıkladı.

Şeffaflık ve güvenlik vurgusu

Kurum, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde teknolojiyi etkin kullanarak şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Uygulamalar sırasında vatandaşlara "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" bilgisi veriliyor.

Nasıl işliyor?

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, görev sırasında yaşanan olayları kayıt altına alarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor. Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak izlenebiliyor.

Yaygınlaştırma hedefi

İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yaka kameralarının denetim ve müdahalelerde şeffaflığı artırarak kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

Denetimlerde yeni dönem resmen başladı: Her şey artık anbean kaydedilecek

Denetimlerde yeni dönem resmen başladı: Her şey artık anbean kaydedilecek

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri