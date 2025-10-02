Kırklareli'de Derya Bulut Makam Aracıyla Yaşlı Kadını Hastaneye Ulaştırdı

İlçe merkezinde insani yardım örneği

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını incelerken yürüteçle yanına gelen yaşlı bir kadınla sohbet etti.

Kadın, toplu taşıma araçlarını kullanan bazı sürücülerin kendilerine zaman zaman kötü davrandığını dile getirdi. Başkan Bulut, toplu taşımanın belediyeye ait olmadığını ancak konuyla ilgileneceğini ifade etti.

Tedavi için hastaneye gitmesi gereken yaşlı kadının ulaşımını sağlamak amacıyla Bulut, kadını makam aracına alarak tedavi gördüğü hastaneye ulaştırdı.

Başkanın açıklaması

"Teyzemizin dile getirdiği her konuyla ilgileneceğimizin sözünü veriyorum. Kıymetli büyüklerimiz bizim baştacımızdır." Bulut, önceliklerinin her zaman vatandaşın huzuru, özellikle de yaşlıların rahatlığı olduğunu belirtti.

Bulut: "Onlara gösterilen her güzel davranış, aslında bize ve geleceğimize gösterilen saygıdır. Her zaman onları düşünecek, her zaman yanlarında olacak, her zaman hak ettikleri değeri vermeye devam edeceğiz."