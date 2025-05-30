Kırklareli'de Düğündeki Kavga Kana Büyüdü: Bir Kadın Gözünden Yaralandı

Kırklareli'nde Düğün Faciası: Kadın Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir düğünde yaşanan kargaşa, trajik bir yaralanmaya neden oldu. Düğündeki kavga sırasında açılan ateş sonucu meydana gelen olayda, Nazar Sepetçi (22) isimli kadın, tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Barış Mahallesi Gizem Sokak'taki düğün sırasında yaşandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi, evinin penceresinden düğünü izlerken aniden çıkan kargaşa sonucu, tüfekten çıkan saçmalarla sol gözüne isabet etti. Olay yerine gelen ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavi edilerek taburcu edildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Olayla ilgili olarak Recep G. isimli zanlı gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazar Sepetçi'nin Açıklamaları

Nazar Sepetçi, gazetecilere verdiği demeçte, "Evimin penceresinden izlerken kavga çıktığını, camı kapatmaya çalışırken birden silah sesi duyduğumu ve bu sırada gözümden yaralandığımı" ifade etti. Yaralı kadın, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için gözüm açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diyerek yaşadığı travmayı anlattı.

Aile Üzerindeki Etkisi

Sepetçi, "Artık çalışamayacağım için çok üzgünüm. Hayatım bitti bundan sonra." diyerek geleceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Olay anında balkonda bulunan annesi Sibel Yörükçü, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun, hemen yetişti." diyerek olayı anlattı ve şüphelilerin ceza almasını isteyerek, adaletin yerini bulması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), gazetecilere açıklamada bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), gazetecilere açıklamada bulundu.