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Kırklareli'de Hemzemin Geçitte Tren Minibüse Çarptı: 2 Yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen kazada, tren servis minibüsüne çarparak 2 kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:59
Kırklareli'de Hemzemin Geçitte Tren Minibüse Çarptı: 2 Yaralı

Kırklareli'de Tren Minibüse Çarptı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte bir servis minibüsüne çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Alpullu beldesinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte 39 S 2894 plakalı servis minibüsüne çarparak büyük bir kaza meydana getirdi. Kazada yaralanan 2 kişi, hızlıca sağlık ekipleri tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası bölgeye gelen inceleme ekipleri, trenin Alpullu Garı'na götürülmesine ve minibüsün bir iş makinesi yardımıyla kaldırılmasına yardımcı oldu. TCDD personeli ise raylardaki çalışmalara devam ediyor.

İfadeler Alındı

Olay hakkında gerekli soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından, 2 makinist ile minibüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna sevk edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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