Kırklareli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı, 1 Çocuğun Durumu Ağır

Kaza Detayları

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi İslambey köyü yolu üzerinde akşam saat 18.30 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır hasarlı bir kaza meydana geldi.

Çarpışan araçlar 34 CJA 856 ve 34 HM 394 plakalı otomobiller olarak kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonucunda her iki araç hurdaya döndü ve toplam 7 kişi, bunlardan 1'i çocuk, yaralandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, metal yığınlarına dönen araçlarda sıkışan yaralıları hidrolik makas ve ışık ekipmanlarıyla güçlükle kurtardı.

Sahada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; kazanın nedeninin ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ, METAL YIĞINLARINA DÖNEN ARAÇLARA HİDROLİK MAKAS VE IŞIK EKİPMANLARIYLA MÜDAHALE EDEREK SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI.