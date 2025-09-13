Kırklareli'de Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı — Vize 3 Gün, Demirköy 2 Gün

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 gün, Demirköy'de 2 gün süreyle olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:44
Kırklareli'de Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı — Vize 3 Gün, Demirköy 2 Gün

Kırklareli'de Karadeniz sahillerinde denize giriş yasağı

Vize ve Demirköy kaymakamlıklarından açıklama

Kırklareli'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki iki ilçede denize girişlere kısıtlama getirildi. Yetkililer, vatandaşların uyarılara uymasını istedi.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada yasağa uyulması istendi ve güvenlik tedbirlerine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağına dikkat çekildi.

Demirköy Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede
7
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye