Kırklareli'de Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı — Vize 3 Gün, Demirköy 2 Gün

Kırklareli'de Karadeniz sahillerinde denize giriş yasağı

Vize ve Demirköy kaymakamlıklarından açıklama

Kırklareli'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki iki ilçede denize girişlere kısıtlama getirildi. Yetkililer, vatandaşların uyarılara uymasını istedi.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada yasağa uyulması istendi ve güvenlik tedbirlerine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağına dikkat çekildi.

Demirköy Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.