Kırklareli'de Kuaförler Ahilik Haftası'nda Huzurevini Ziyaret Etti

Kırklareli'de gönüllü kuaför ve berberler, Ahilik Haftası kapsamında huzurevini ziyaret edip sakinlerin saç bakımlarını yaptı ve hediyeler verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:34
Kırklareli'de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gönüllü kuaför ve berberler huzurevinin kapılarını araladı. Ziyarette huzurevi sakinlerinin saç bakımları yapıldı ve onlara karanfil ile çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarete Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Oktay Tok ile gönüllü kuaför ve berberler katıldı.

Ardından gönüllü kuaför ve berberler huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını gerçekleştirdi.

Kurtuluş Karakahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onların yanlarındayız, biz onların yanlarında olmadıktan sonra yaşamamızın da bir anlamı yok. Sağlıkları, sıhhatleri gayet yerinde. Biz hizmetimizi eksik etmiyoruz. Berberler ve kuaförler olarak her ay bir bayan ve erkek kuaförü arkadaşımız burada amcalarımızın ve annelerimizin bakımlarını yapıyorlar. Biz sadece küçük dokunuşlarla onları mutlu etmeye uğraşıyoruz."

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir, saç bakımını yaptırdığı için duyduğu heyecanı dile getirerek, daha önce kuaföre gitmediğini ve hizmeti sunanlara teşekkür etti.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gönüllü kuaför ve berberler tarafından huzurevi sakinlerinin saç bakımları yapıldı.

