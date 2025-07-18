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Kırklareli'de Sağanak Yağmur Hava Sıcaklığını 10 Derece Düşürdü

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağmur, hava sıcaklığını 35 dereceden 25 dereceye düşürdü.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:33
Kırklareli'de Sağanak Yağmur Hava Sıcaklığını 10 Derece Düşürdü

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağmur, kentin hava sıcaklığını önemli ölçüde düşürdü. Daha önce 35 derece olarak ölçülen sıcaklık, bugün sağanağın etkisiyle 25 dereceye geriledi.

Sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağmur, zamanla etkisini artırarak sürdü. Yağmurun şiddetiyle birlikte hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığınarak yağmurun geçmesini beklemekte.

Uzmanlar, kentte sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesini öngörüyor. Bu nedenle Kırklareli'de yaşayanların dikkatli olmaları öneriliyor.

Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.

Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.

Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.

Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.

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