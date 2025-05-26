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Kırklareli'de Seramik ve Dokuma Sergisi Açıldı

Kırklareli'de açılan sergi, bölgenin zengin arkeolojik ve kültürel değerlerini sergilendi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:53
Kırklareli'de Seramik ve Dokuma Sergisi Açıldı

Kırklareli'de Seramik ve Dokuma Sergisi Açılışı

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerini gözler önüne seren seramik, kıyafet ve dokuma ürünleri sergisi açıldı. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, kentin önemli kültürel simgelerinden biri olan geleneksel Poyralı dokuması ile Osmanlı dönemine ait kıyafetler ve 8 bin 200 yıl öncesine kadar uzanan arkeolojik kazılarla elde edilen figürler sergilendi.

Sergide, yıl boyunca yapılan yaklaşık 150 eser bulunuyor. Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, açılış töreninde, sürdürdükleri çalışmaları vurgulayarak, “Kırklareli'nin kültürel değerlerini tanıtmak için çok güzel çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müze Gibi Bir Deneyim

Tuncer, serginin açılışında, yurt içi ve dışından Kırklareli'ne gelen misafirlere ilk olarak enstitüde üretilen eserlerin tanıtıldığını belirtti. “Misafirlerimize Poyralı dokumamızı, seramik atölyemizi ve diğer ürünlerimizi gururla gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, enstitüdeki çalışmaların Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sergiler açmasını sağladığını vurguladı. Özefsun, “Bulgaristan'dan İspanya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar pek çok ülkede Kırklareli'nin kültürel değerlerini tanıtıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tuncer ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı seramik, kıyafet ve dokuma...

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı seramik, kıyafet ve dokuma ürünleri sergisi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, sergi açılışında konuşma yaptı.

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı seramik, kıyafet ve dokuma...

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı seramik, kıyafet ve dokuma ürünleri sergisi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, sergi açılışında konuşma yaptı.

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