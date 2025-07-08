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Kırklareli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı kargaşada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 20:16
Kırklareli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanan silahlı kavgada Cengiz Ç. hayatını kaybetti. Olay, U.Y. isimli şahıs ile Cengiz Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti.

Şüpheli U.Y., tartışmanın büyümesiyle birlikte Cengiz Ç.'ye silahla ateş açtı. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cengiz Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında, Cengiz Ç.’nin cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, şüpheli U.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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