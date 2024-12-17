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Kırklareli'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:20
Kırklareli'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Özer Karagöz yönetimindeki 39 ER 755 plakalı otomobil, Babaeski D-100 kara yolunun Çilingir mevkisinde, A.B. idaresindeki 31 KFB 14 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Karagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise ambulans ile Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü. Karagöz'ün cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti....

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti....

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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