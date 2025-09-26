Kırklareli'de Yükümlüler Şehit Anıl Yalap'ın Evini Boyadı

Kırklareli'de denetimli serbestlik yükümlüleri, şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz Tastepe köyündeki evinin dış cephesini boyayarak aileyi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:33
Denetimli serbestlikle meslek edindirme projesinde örnek çalışma

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesinin yaşadığı evin dış cephesini boyadı.

Uygulama, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyü'nde gerçekleştirildi. Yalap, 2018 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılmasını hedefleyen meslek edindirme projeleri yürütüyor. Bu kapsamda yapılan boyama çalışması, hem onarıcı sosyal hizmet hem de topluma yeniden kazandırma amacı taşıdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ve Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü şehit ailesini ziyaret etti.

Taşkoparan ziyaret sırasında, "Devlet her zaman şehit ailelerinin yanındadır." ifadelerini kullanarak adalet sisteminin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda onarıcı ve bütünleştirici işlevi bulunduğunu vurguladı.

Taşkoparan ayrıca, "Şehitlerimizin ailelerine olan borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek, denetim altındaki yükümlülerimize toplum ile yeniden bütünleşme fırsatı sunmak bu çalışmanın temel motivasyon kaynağı oldu." dedi.

