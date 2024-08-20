Kırklareli İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Kırklareli'de Sağanak Uyarısı

Kırklareli'nin doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu bölgelerde yerel olarak etkili olabilecek sağanak yağışlar, özellikle 2 saatlik periyotlar içerisinde yoğunlaşacak.

Olumsuz Etkiler ve Tedbirler

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi doğal afetlere karşı vatandaşları uyararak, tedbirli olmalarını öneriyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için, sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.