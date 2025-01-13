Kırklareli Kofçaz'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kırklareli Kofçaz'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, bu kararın alınmasındaki sebepler arasında olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar öne çıktı.

Valilikten Önemli Duyuru

Valilik açıklamasında, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli ve hamile personel için de bir gün idari izin verileceği kaydedildi. Bu uygulamanın amacı, sağlam ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktır.