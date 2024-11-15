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Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:52
Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Demircihalil Köyü Yakınlarında Yakalandılar

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında gerçekleştirdiği operasyon sonucunda toplam 11 düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Bu yabancı uyruklular, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Güvenlik güçleri, bu tür yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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