Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen, jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:58
Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttükleri denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Sınır Kapısı Yakınında Operasyon

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9 düzensiz göçmen yakaladı. Aynı zamanda, polis ekipleri de kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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