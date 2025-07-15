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Kırklareli'nde 15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 18:02
Kırklareli'nde 15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde 15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi

Kırklareli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan çarpıcı fotoğraflar sergilendi.

Etkinlik Detayları

Bu özel sergi, 15 Temmuz’un anlam ve önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, sergi alanında darbe gecesine ait anları yeniden yaşama fırsatı buldular. Anadolu Ajansı'nın özel kadrajlarıyla ölümsüzleştirilen cesaret ve direniş örnekleri, ziyaretçileri derinden etkiledi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin demokrasi bilincini artırma ve toplumsal hafızayı güçlendirme açısından son derece önemli olduğunu ifade ettiler. Serginin, genç nesillere 15 Temmuz ruhunu aktarmak adına da büyük bir katkı sağladığı kaydedildi.

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı...

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Stadyumu girişinde İletişim Başkanlığı ve AA katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" adlı sergide 15 Temmuz konulu 25 fotoğraf sunuldu. Kırklareli Valisi Uğur Turan ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı...

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Stadyumu girişinde İletişim Başkanlığı ve AA katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" adlı sergide 15 Temmuz konulu 25 fotoğraf sunuldu. Kırklareli Valisi Uğur Turan ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.

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