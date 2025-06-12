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Kırklareli'nde 500 Dekar Tarım Arazisi Yanarak Zarar Gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yangında 500 dekar buğday ve arpa ekili alan yandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 16:55
Kırklareli'nde 500 Dekar Tarım Arazisi Yanarak Zarar Gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan büyük zarar gördü. Mezarlık mevkisindeki hububat tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erkenden müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak tarlada ciddi bir zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor. Tarım alanlarındaki benzer olayların önlenmesi için yetkililer, yangın güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan zarar gördü.

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