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Kırklareli'nde 600 Keklik Doğaya Salındı

Kırklareli'nde 600 keklik, yaban hayatını korumak amacıyla doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 10:22
Kırklareli'nde 600 Keklik Doğaya Salındı

Kırklareli'nin Ekosistemine Katkı Sağlayan Keklik Salımı

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengenin desteklenmesi amacıyla 600 keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu önemli çalışma, Kayalı köyü yakınlarında çil kekliklerin doğaya bırakılmasıyla hayata geçirildi.

Salınan kekliklerle ekosistem dengesinin korunması hedefleniyor. Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, keklik salım programında yaptığı açıklamada, “Güne hayırlı bir işe tanıklık yaparak başlamanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

Tanrıseven, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını belirterek, “Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.

Programa, Tanrıseven'in yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Zafer Kamay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İğneada Şefi Merve Barut ve Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) Başkanı Çetin Karakoç da katıldı.

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 çil...

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 çil keklik salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kayalı köyü yakınlarında çil keklikler, doğaya bırakıldı.

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 çil...

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 çil keklik salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kayalı köyü yakınlarında çil keklikler, doğaya bırakıldı.

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