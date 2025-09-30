Kırklareli'nde 7,5 Büyüklük Senaryolu Afet Sağlık Tatbikatı

Kırklareli'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla kapsamlı bir afet sağlık tatbikatı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:50
Kırklareli'nde 7,5 Büyüklük Senaryolu Afet Sağlık Tatbikatı

Kırklareli'nde Deprem Senaryolu Afet Sağlık Tatbikatı

Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen saha tatbikatı, Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında yapıldı.

Senaryo ve müdahale

Tatbikat, senaryo gereği İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ihbarıyla başladı ve eski İl Sağlık Müdürlüğü binasında uygulandı. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık müdahaleleri

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptı. Binada mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla camdan kurtarıldı. UMKE ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, 112 Acil Sağlık görevlileri hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Hasar tespiti ve tatbikatın tamamlanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tatbikat kapsamında bina üzerinde hasar tespit çalışması yaptı. Tatbikat, masa başı enjeksiyonlarıyla da kontrol edilerek senaryonun bütün aşamaları başarıyla tamamlandı.

