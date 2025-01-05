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Kırklareli'nde AK Parti 8. Olağan İl Kongresi: Yalçın'dan Güçlü Mesajlar

Hasan Basri Yalçın, Kırklareli'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin askeri operasyonlarına ve AK Parti'nin başarısına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:33
Kırklareli'nde AK Parti 8. Olağan İl Kongresi: Yalçın'dan Güçlü Mesajlar

AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı **Hasan Basri Yalçın**, Kırklareli'nde düzenlenen partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yalçın, törenin Kırklareli ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Askeri Operasyonlar ve Türkiye'nin Gücü

Kongrede konuşan Yalçın, "Bugün Türkiye'ye 'Suriye'de askeri operasyon yapamazsın' diyenler, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı 4 askeri operasyonu ve terörün belini kırdığını görüyorlar" şeklinde konuştu. Yalçın, Türkiye'nin altyapısını inşa ederek Türkiye Yüzyılı projesini gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

Motivasyon Kaynağı Olacak Sonuçlar

Yalçın, Kırklareli'nin son seçimlerde AK Parti için bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizerken, "İnşallah bu umutlarımız artarak devam eder" dedi. Kongre süreçlerini AK Parti'nin yeni dönemlere hazırlanma aracı olarak gören Yalçın, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli'nde bir başarı hikayesi yazdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reformlar

Yalçın, Cumhurbaşkanı **Recep Tayyip Erdoğan**'ın önderliğinde, Türkiye'deki dokunulamaz kabul edilen alanlarda önemli reformlar gerçekleştirildiğini söyledi. "Vesayet mekanizmaları yerle bir oldu" diyen Yalçın, Türkiye'nin artık küresel bir aktör konumuna geldiğini vurguladı.

Kongrede Seçim Heyecanı

AK Parti Milletvekili **Ahmet Gökhan Sarıçam** ve AK Parti Kırklareli İl Başkanı **Yunus Ercan Dağtaş** da kongrede konuşma yaptı. Yapılan seçimlerde Dağtaş, yeniden il başkanlığına seçildi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.

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