Kırklareli'nde Anız Yangını: 3 Bağ Evi ve Arı Kovanları Zarar Gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi ve çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:30
Kırklareli'nde Anız Yangını: 3 Bağ Evi ve Arı Kovanları Zarar Gördü

Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, zamanında yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ve çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Olay, Gençlik Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangınının çıkması ile başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Müdahale İçin Hızla Ekipler Sevk Edildi

Yangın haberinin alınmasının ardından, bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İncelemelerde Bulunan Kaymakam Yıldız

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, yangın alanına gelerek durumu yerinde inceledi ve zarar gören alanlarla ilgili bilgi aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

