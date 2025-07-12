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Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 18:32
Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Hamitabat köyünde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu'nun Edirne istikametindeki trafik kısa bir süreliğine kapatıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da olay yerine gelerek, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, hem anızdaki hem de ağaçlık alandaki yangın söndürüldü ve daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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