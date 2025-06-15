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Kırklareli'nde Babalar Günü Kutlaması: Baba-Çocuk Doğa Yürüyüşü

Kırklareli'nde düzenlenen Baba-Çocuk Doğa Yürüyüşü etkinliğinde aileler doğanın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:21
Kırklareli'nde Babalar Günü Kutlaması: Baba-Çocuk Doğa Yürüyüşü

Kırklareli'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Baba-Çocuk Doğa Kampı, 2025 Aile Yılı ve Babalar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Kavaklı Meşe Korusu'nda organize edilen etkinlikte, yaklaşık 20 aile bir araya gelerek doğa yürüyüşü yaptı. Kamp toplanma alanında buluşan aileler, 1 kilometrelik parkur üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bazı çocuklar babalarının ellerinden tutarak yürürken, bazıları da babalarının omuzlarında doğanın güzelliklerini keşfetti.

Etkinlik boyunca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Zafer Kamay, katılımcılara çeşitli ağaç türleri ve çevredeki canlılar hakkında bilgi verdi.

Babalar ve Çocukları Doğayla Buluştu

İstanbul Çatalca'dan oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Faruk Çavga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel bir etkinlikte oğlu ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. Doğayı oğlu ile keşfetmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çavga, Babalar Günü vesilesiyle İstanbul'un stresinden uzaklaştıklarını dile getirdi.

Çavga, gece boyunca kurdukları çadırda konakladıklarını ve akşam saatlerinde ateş yakarak film izlediklerini aktardı. Sabah kahvaltısının ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Çavga, “İstanbul'daki iş stresinden uzaklaşıp burada bir gün geçirmiş olmak bize iyi geldi.” ifadelerini kullandı.

Çocuklarda Doğa Sevgisi Aşılandı

Tunahan Enes Çavga, bu etkinlikte babasıyla birlikte ilk kampını yaptığını paylaşarak, “Çok eğlendik. Doğada olmak bana güzel hissettirdi, mutluyum.” dedi.

Bu tür etkinliklerin, aile bağlarını güçlendirme ve doğa sevgisini aşılamak açısından büyük önem taşıdığı gözler önüne serildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı"...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" ve "Babalar Günü" kapsamında Kırklareli'nde, Kavaklı Meşe Korusu'nda düzenlenen "Baba-Çocuk Doğa Kampı"nda aileler, doğa yürüyüşü yaptı. Kamptaki 1 kilometrelik parkurda bazı çocuklar babalarının ellerinden tutup yürürken bazıları ise doğanın güzelliğini babalarının omuzlarında gezerek seyretti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı"...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" ve "Babalar Günü" kapsamında Kırklareli'nde, Kavaklı Meşe Korusu'nda düzenlenen "Baba-Çocuk Doğa Kampı"nda aileler, doğa yürüyüşü yaptı. Kamptaki 1 kilometrelik parkurda bazı çocuklar babalarının ellerinden tutup yürürken bazıları ise doğanın güzelliğini babalarının omuzlarında gezerek seyretti.

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