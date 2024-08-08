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Kırklareli'nde Büyük Kenevir Operasyonu: 575 Bin Kök Ele Geçirildi

Kırklareli'nde yapılan operasyonda 575 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi ifade verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:21
Kırklareli'nde Büyük Kenevir Operasyonu: 575 Bin Kök Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Hint Keneviri Operasyonu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon, ayçiçeği tarlasında yapılan aramada 575 bin 541 kök Hint kenevirini ortaya çıkardı.

Jandarma'dan Önemli Açıklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine hareket geçerek söz konusu tarlalarda detaylı bir araştırma başlattı.

İnceleme Sonuç Verdi

Ekipler, R.Ç. ve E.A'nın mülkünde yaptıkları incelemelerde devasa miktarda, 575 bin 541 kök Hint keneviri bitkisi tespit etti. Ele geçirilen bu bitkiler, yerinde yakılarak etkisiz hale getirildi.

Tarla Sahipleri İfadesini Veriyor

Olayla ilgili olarak tarla sahipleri R.Ç. ve E.A, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayın detayları için soruşturma devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 575 bin 541 kök Hint keneviri ele...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

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