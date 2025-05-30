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Kırklareli'nde Düğün Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kadın Gözünden Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir düğün sırasında çıkan kavgada, bir kadın tüfek saçmalarından gözünden yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:17
Kırklareli'nde Düğün Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kadın Gözünden Yaralandı

Kırklareli'nde Düğün Kavgası Kanlı Bitti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, düğün esnasında yaşanan bir kavga sonucunda bir kadın ciddi şekilde yaralandı. Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Ancak, bazı kişilerin kavgaya tutulduğu sırada çıkan tüfek sesleri ile birlikte tüfekten çıkan saçmalar kadının sol gözüne isabet etti.

Olayı ardından hemen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralı Kadından Şok Açıklama

Nazar Sepetçi, gazetecilere verdiği demeçte, düğündeki kavga esnasında camı kapatmaya çalışırken bir silah sesi duyduğunu ve aynı anda gözünden yaralandığını ifade etti. Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını belirten Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Ameliyat olacağım, fakat optik sinir zararı nedeniyle gözümün açılma ihtimali yok. Şu an bir gözüm yok," dedi.

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Sepetçi, "Artık çalışamayacağım. Hayatım bitti bundan sonra," şeklinde konuştu.

Annesinin Gözyaşları

Nazar Sepetçi'nin annesi Sibel Yörükçü, olay anında balkonda olduğunu belirterek, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun, hemen yetişti," ifadesinde bulundu. Yörükçü, olayda sorumluluğu bulunanların ceza almasını istediklerini de vurguladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), gazetecilere açıklamada bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), gazetecilere açıklamada bulundu.

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