Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı

Kırklareli'nde dehşet dolu bir cinayet

Kırklareli'nde, eşini baltayla öldüren 64 yaşındaki zanlı Recep Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Pınar Mahallesi'ndeki bir konutta gerçekleşti.

Olayın Detayları

Zanlı Recep Çetin, dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Aysel Çetin'i öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından, Çetin'in evi basan polis ekipleri, 58 yaşındaki Aysel Çetin'in başına aldığı baltalı darbe ile hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Recep Çetin, ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toplumda Şok Etkisi Yarattı

Bu korkunç olay, Kırklareli toplumunu derinden sarstı. Yerel halk, evli çiftler arasındaki şiddetin önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.