DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,35%
ALTIN
2.835,44 -0,02%
BITCOIN
3.024.518,65 -0,1%

Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı

Kırklareli'nde eşi Aysel Çetin'i baltayla öldüren 64 yaşındaki Recep Çetin tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:45
Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı

Kırklareli'nde dehşet dolu bir cinayet

Kırklareli'nde, eşini baltayla öldüren 64 yaşındaki zanlı Recep Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Pınar Mahallesi'ndeki bir konutta gerçekleşti.

Olayın Detayları

Zanlı Recep Çetin, dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Aysel Çetin'i öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından, Çetin'in evi basan polis ekipleri, 58 yaşındaki Aysel Çetin'in başına aldığı baltalı darbe ile hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Recep Çetin, ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toplumda Şok Etkisi Yarattı

Bu korkunç olay, Kırklareli toplumunu derinden sarstı. Yerel halk, evli çiftler arasındaki şiddetin önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı
4
Bakanlık, İzmir Körfezi Temizliği İçin Çalıştay Düzenledi
5
Hasan Kaçan'dan Yeni Mizah Projesi: 'Cukk!'
6
Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Adana'da PKK/YPG Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!