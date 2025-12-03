Kırklareli'nde Gıda Denetimleri: Ürünler Mercek Altında

Kırklareli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirköy, Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy'de market, lokanta ve et satış noktalarını denetleyip mevzuata aykırı durumlarda işlem yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:44
Kırklareli'nde Gıda Denetimleri: Ürünler Mercek Altında

Kırklareli'nde Gıda Denetimleri: Ürünler Mercek Altında

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde market, lokanta ve et ürünleri satan iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Denetimler, Demirköy, Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde yapıldı. Ekipler son kullanma tarihi ve saklama alanları başta olmak üzere gıda ürünlerini tek tek kontrol etti.

Yapılan işlemler ve uyarılar

Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemler uygulandı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini vurgulayan Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız devam ettiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı ve işletme sahiplerini uyardı.

DENETİMLERDE, MEVZUATA AYKIRI DURUMLARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANDI.

DENETİMLERDE, MEVZUATA AYKIRI DURUMLARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANDI.

KIRKLARELİ'NİN DEMİRKÖY, PINARHİSAR, BABAESKİ VE PEHLİVANKÖY İLÇELERİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
3
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı
4
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı, 27 Tutuklandı
5
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde