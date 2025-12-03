Kırklareli'nde Gıda Denetimleri: Ürünler Mercek Altında

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde market, lokanta ve et ürünleri satan iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Denetimler, Demirköy, Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde yapıldı. Ekipler son kullanma tarihi ve saklama alanları başta olmak üzere gıda ürünlerini tek tek kontrol etti.

Yapılan işlemler ve uyarılar

Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemler uygulandı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini vurgulayan Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız devam ettiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı ve işletme sahiplerini uyardı.

