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Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri, Trafik Haftası kapsamında 'Bir Kural Bir Ömür' etkinliği düzenleyerek trafik güvenliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:31
Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Sürücüler, 'Bir Kural Bir Ömür' eylem planı dahilinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Etkinlikte Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla farkındalık çalışmalarının önemine değindi.

Güler, bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen mottonun 'Bir Kural Bir Ömür' olduğunu vurgulayarak, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının engellenmesi için mücadele ettiklerini açıkladı. Güler, "Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için de büyük bir anlam taşıyor." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Trafik güvenliğinin ülkenin önemli problemlerinden biri olduğunu belirten Güler, "Her ne kadar farkındalık eğitimlerimiz olsa da istenilen düzeyde değiliz. Özellikle bayram zamanlarında birçok insanımızın yolda vefat ettiğini görüyoruz. Ahlak ve erdem gibi değerlerimizi öncelemediğimiz sürece bu sorunları aşamayız. Öncelikle çocuklarımıza ahlaklı olmayı, ardından kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ise Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet bulunduğunu belirtti. Çamuroğlu, "İlimizde 2023 yılında 15.191 motosiklet denetlendi. 2024 yılında bu sayı 18.464'e yükselmiştir. 2025 yılında ise denetim sayısını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri şehir turu yaparak trafik kurallarına dikkat çekti. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de motosikletle şehir turu attı.

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına...

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına dikkati çekti. Motosiklet sürücüleri "Bir Kural Bir Ömür" eylem planı kapsamında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına...

Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına dikkati çekti. Motosiklet sürücüleri "Bir Kural Bir Ömür" eylem planı kapsamında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

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Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

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