Kırklareli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır, Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosikletle Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının kazayla ilgili inceleme başlatmasının ardından, Türker'in cenazesi Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.