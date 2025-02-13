DOLAR
36,11 0,03%
EURO
37,75 -0,77%
ALTIN
3.388,27 -0,67%
BITCOIN
3.487.733,1 0,46%

Kırklareli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Serkan Türker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:13
Kırklareli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır, Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosikletle Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının kazayla ilgili inceleme başlatmasının ardından, Türker'in cenazesi Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
3
Venezuela'da maden faciası: Altı madeninde göçük meydana geldi 30 kişi hayatını kaybetti
4
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
5
Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
7
Düşük Maliyetli Kömür Tüketimi Rekor Kırıyor, Emisyonlar Artıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!