Kırklareli'nde Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Mersin Balığı Denize Salındı

Kırklareli'nde Mersin Balığı Kurtarıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Karadeniz'e açılan bir balıkçının ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı, yeniden denize bırakıldı.

Balıkçı Fahri Demir Olayı Anlattı

Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Fahri Demir, denize attığı palamut ağlarına mersin balığının takıldığını fark etti. Durumu öğrenir öğrenmez balığı ağlardan kurtaran Demir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağı toplarken mersin balığının takıldığını fark ettim. Balığı hemen ağlardan çıkarıp suni teneffüs de yaptım. Sonrasında denize geri bıraktım," diyerek duygularını paylaştı.

Böylece, önemli bir tür olan mersin balığının kurtarılması, doğa dostu bir yaklaşımın örneği olarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.