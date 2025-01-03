Kırklareli'nde Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Kırklareli'nde Kaza: 3 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay, Anıl Ç. idaresindeki 39 ED 299 plakalı otomobilin, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrasında, hayati tehlike bulunmayan yaralılar için acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar arasında sürücü Anıl Ç. ile diğer yolcular Buse Ç. ve Kerem Ç. bulunuyor. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.