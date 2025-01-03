DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,39 -0,09%
ALTIN
3.025,9 -0,17%
BITCOIN
3.414.127,57 0,88%

Kırklareli'nde Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:18
Kırklareli'nde Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Kırklareli'nde Kaza: 3 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay, Anıl Ç. idaresindeki 39 ED 299 plakalı otomobilin, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrasında, hayati tehlike bulunmayan yaralılar için acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar arasında sürücü Anıl Ç. ile diğer yolcular Buse Ç. ve Kerem Ç. bulunuyor. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında
2
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede
3
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi
5
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza
7
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak