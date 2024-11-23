Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Kırklareli'nde Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Kırklareli'nin İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.

İnşaatta işçilerle tartışmaya başlayan gruptan bazıları, silah ve bıçak kullanarak karşı tarafa saldırdı. Kavga sonucunda yaralanan 2 kişi, olay yerinde bulunanların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, inşaat alanında yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve silah da ele geçirildi.

Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.