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Kırklareli'nde Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli Yündalan köyünde başlayan yangın kontrol altına alındı. 900 dekar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 19:28
Kırklareli'nde Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli Yündalan Köyünde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Yündalan köyünde, tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak ilk tespitlere göre, yeni hasat edilmiş bir buğday tarlasında meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın sonrası, bölgeye Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri ile itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter de katılarak müdahale etti.

Askeri personel, yangın söndürme çalışmalarına destek sunarken, vatandaşlar da traktörlerle anız alanlarını sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 4 saatlik yoğun bir mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda toplamda 900 dekar tarım ve ormanlık alan ile 2 katlı bir ev zarar gördü. Kırklareli Valisi Uğur Turan, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale...

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale...

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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