Kırklareli'nde Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor

Kırklareli'nde Yangın Alarmı

Kırklareli'nin Yündalan köyünde, yeni hasat edilmiş buğday tarlasındaki anızdan çıkış yapan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan bu yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangının büyümesi üzerine, Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ile çok sayıda itfaiye personeli olay yerine yönlendirildi. Tarım arazisi ve ormanlık alanın yanı sıra köydeki iki katlı bir evde de yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.