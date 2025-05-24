Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası: Girit Lezzetleri Tanıtıldı

Kırklareli'nde Girit Lezzetleri Şöleni

Kırklareli, Türk Mutkağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Girit mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıttı. Karamelize soslu yoğurtlu balkabağı ve domates soslu fıstıklı köfte gibi özel tariflerin sergilendiği etkinlik, büyük ilgi gördü.

Etkinlik Detayları

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlendi. Kırklareli Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen tanıtıma, İstanbul Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata katıldı. Özata, kendine has tarifleriyle etkinliğe renk kattı.

Yaklaşık 1 saat süren sunumda, şef Özata iki farklı Girit yemeği pişirdi. Programın sonunda, Kırklareli'nin yerel lezzetleri hakkında bir bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışma ve Ödül

Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel yemeklerine dair 18 sorunun yer aldığı yarışmanın kazananı, Kırklareli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Serra Canarslan oldu. Canarslan, göstermiş olduğu başarı dolayısıyla ödüllendirildi.

Kırklareli'nde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Girit lezzetlerinden karamelize soslu yoğurtlu balkabağı ile domates soslu fıstıklı köfte tanıtıldı. Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi şef Esat Özata, iki farklı yemekle sunum gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Girit lezzetlerinden karamelize soslu yoğurtlu balkabağı ile domates soslu fıstıklı köfte tanıtıldı. Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi şef Esat Özata, iki farklı yemekle sunum gerçekleştirdi.