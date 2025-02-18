Kırklareli'nde Uyuşturucu İmha Girişimi: 2 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışan 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:22
Kırklareli'nde Uyuşturucu İmha Girişimi: 2 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu İmha Girişimi

Kırklareli'nde düzenlenen başarılı bir operasyonda, uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon Anı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler S.B. ve O.B.'nin evine baskın yapıldı. Baskını fark eden zanlılar, ilaçların bulunduğu uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalıştılar. Ancak, polis ekipleri tarafından yanan sobadan uyuşturucu madde kurtarıldı.

Gözaltı ve Sonuçlar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucunda, bir miktar uyuşturucu ile birlikte, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 lira ele geçirildi.

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