Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kırklareli'nin kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde gerçekleştirildi.

Detaylı Araştırmalar Sonrası Eş Zamanlı Operasyon

Başsavcılık koordinesinde yalnızca bu bölgelere odaklanan ekipler, yoğun bir araştırma sürecinin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyerek, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe indirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, belli bir miktar uyuşturucu maddesi ile birlikte bir adet tabanca, iki av tüfeği ve beş cep telefonu ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Şüphelilerin savcılık talimatıyla jandarmada yürütülen işlemleri sürerken, olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.