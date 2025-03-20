Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Çift Tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift, düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:11
Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Çift Tutuklandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, Babaeski ilçesinde yaşayan bir çift gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının katıldığı televizyon programında eski eşi tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiğine dair iddialar üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyon ile A.K. ve eşi S.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan arama neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, daha sonra adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K. ve S.K., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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