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Kırklareli'nin Demirköy İlçesinde Yoğun sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Demirköy'de yoğun sis, görüş mesafesini 40 metrenin altına düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:21
Kırklareli'nin Demirköy İlçesinde Yoğun sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nin Demirköy İlçesinde Sis Etkili

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi yoğun sisle kaplandı ve bu durum günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü, bu da sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Hava Durumu ve Beklentiler

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçülmesiyle birlikte, sisin gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu doğal olgu, bazı bölgelerde etkileyici manzaralar da oluşturdu.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle ormanlık alanlarda göz alıcı görüntüler meydana geldi. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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