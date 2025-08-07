DOLAR
Kırklareli'nin Oruçlu Göleti Kuraklık Tehditi Altında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Oruçlu Göleti, şiddetli kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:40
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Oruçlu Göleti, kuraklık nedeniyle endişe verici bir şekilde kuruma noktasına geldi. Oruçlu köyündeki bu sulama göleti, haziran ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklıkların etkisiyle su seviyesini hızla kaybetmekte.

Kuruma aşamasına gelen göletteki balıklar, azalan su miktarı nedeniyle çetin bir yaşam mücadelesi vermek durumunda kalıyor. Ayrıca merada otlayan hayvanlar için kritik bir su kaynağı olan gölette, suyun çekildiği bölgelerde derin çatlaklar oluştu.

Bu olumsuz koşullar ayrıca, göldeki suyun azalması nedeniyle çok sayıda kuşun balıkları kolaylıkla avlayabilmesine olanak sağlıyor. Oruçlu Göleti'nde yaşanan bu doğal felaketin, çevre ve ekosistem üzerindeki etkileri ise endişe verici.

