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Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde artan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor, ekipler yol açma çalışmaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:16
Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kırklareli'nde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede günlük yaşamı aksatmaya devam ediyor. Özellikle Pınarhisar ve Demirköy kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ulaşımda Zorluklar

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Mahyatepe mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı ve bu durum ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. İlgili ekipler, kar temizleme çalışmalarını sürdürerek bölgedeki yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba harcıyor.

Hava Durumu ve Beklentiler

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolların güvenli hale getirilmesi için görev başında.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor....

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pınarhisar, Demirköy kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor....

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pınarhisar, Demirköy kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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