Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde yürüttükleri operasyon kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet bulunuyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ile 2 bin 897 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi ile borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri yer aldı.

İncelemede, mağdurların mallarına zorla el koyan şüphelilerin yaklaşık 3.5 milyar TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Şarkışla Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, haberlerde şüphelilerin tehditle elde ettikleri mallara el konulmadığı iddia edildi.

