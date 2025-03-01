Kırklareli Ramazan Davulcuları Sahur İçin Sokaklarda

Kırklareli'nde ramazan davulcuları, halkı sahura kaldırmak için sokaklarda maniler söyleyerek mesaiye başladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 04:18
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:00
Kırklareli Ramazan Davulcuları Sahur İçin Sokaklarda

Kırklareli'nde Ramazan Davulcuları Sahur İçin Sokaklarda

Kırklareli'nde ramazan davulcuları, kutsal ayın ruhunu yaşatmak için sahur mesailerine başladı. Kentin dört bir yanındaki davulcular, iki kişilik gruplar halinde sokakları gezerek, maniler söyleyerek kontrol ediyorlar.

Davul ve mani seslerini duyan vatandaşlar, balkonlarından çıkarak davulcuları selamlıyor. Bu yıl Karacaibrahim Mahallesi'nde görev yapan ramazan davulcusu Yılmaz Demirören, 21 yıldır dedesinden öğrendiği mesleği sürdürüyor. Her yıl ramazanı büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Demirören, bu yıl birçok yeni mani ezberlediğini belirtti.

Demirören, halka sahura kaldırırken duyduğu heyecanı paylaşarak, “İnsanlarımızı sahura kaldırırken duyduğumuz heyecan çok özel. Onların camdan bakıp el sallamaları bize büyük mutluluk veriyor. ‘Davulcu abi kolay gelsin’ diyorlar, ‘hayırlı ramazanlar’ temennileri ile karşılık veriyorlar.” dedi.

Ramazan davulcuları, yağmur ve çamur demeden görevlerine devam ederek, bu özel ayın anlamını halkla bir arada yaşıyorlar.

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı. Kentteki davulcular iki kişilik...

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı. Kentteki davulcular iki kişilik gruplar halinde sokakları gezip, maniler söyleyerek halkı sahura kaldırdı.

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı. Kentteki davulcular iki kişilik...

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı. Kentteki davulcular iki kişilik gruplar halinde sokakları gezip, maniler söyleyerek halkı sahura kaldırdı.

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