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Kırklareli Terzili Göleti'ndeki Balık Ölümleri İnceleniyor

Kırklareli'nin Terzili köyünde gölette meydana gelen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Yetkililer soruşturma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:58
Kırklareli Terzili Göleti'ndeki Balık Ölümleri İnceleniyor

Kırklareli Terzili Göleti'nde Balık Ölümleri Alarm Veriyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölet, balık ölümleri ile gündeme geldi. Bölge sakinlerinin ihbarıyla inceleme başlatan yetkililer, gölette meydana gelen balık ölümleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

İhbar Üzerine Hızla Hareket Geçildi

Terzili Göleti, hayvanların su ihtiyacını karşılamak ve tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılıyor. Fakat son günlerde göletin içindeki suyun renginin değişmesi ve balık ölümlerinin artması, köyde yaşayanların endişesine neden oldu. Köy sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek gölet suyundan numune alıp inceleme başlattı.

Köy Sakinlerinden Çağrı

Köy sakinlerinden Aydın Poyraz, göletteki balık ölümlerinin her hafta meydana geldiğini ifade ederek, “Suyun berraklığı gitmiş. Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.” dedi. Poyraz, balık ölümlerinin çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıkların etkisi olduğunu iddia etti.

Bir diğer köy sakini Mehmet Parlak ise söz konusu göletin her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekerek, “Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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