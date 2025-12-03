Kırklareli Üniversitesi'nde 53 Öğrenci Tavuklu Pilav Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kırklareli Üniversitesi'nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki müdahale ve durum

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından 45 öğrenci taburcu edilirken, 8 öğrenci müşahede altında tutuldu. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunda ciddi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer ve soruşturma

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile ilgili kurum müdürleri hastaneye giderek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık ekipleri, olayın ardından başlatılan incelemeyi yakından takip ediyor.

