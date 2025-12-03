Kırklareli Üniversitesi'nde 53 Öğrenci Tavuklu Pilav Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kırklareli Üniversitesi'nde öğle yemeğinde tavuklu pilav yiyen 53 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye başvurdu; 8 öğrenci müşahede altında.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:58
Kırklareli Üniversitesi'nde 53 Öğrenci Tavuklu Pilav Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kırklareli Üniversitesi'nde 53 Öğrenci Tavuklu Pilav Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kırklareli Üniversitesi'nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki müdahale ve durum

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından 45 öğrenci taburcu edilirken, 8 öğrenci müşahede altında tutuldu. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunda ciddi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer ve soruşturma

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile ilgili kurum müdürleri hastaneye giderek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık ekipleri, olayın ardından başlatılan incelemeyi yakından takip ediyor.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE DAĞITILAN TAVUKLU PİLAVI TÜKETEN 53 ÖĞRENCİ, KISA...

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE DAĞITILAN TAVUKLU PİLAVI TÜKETEN 53 ÖĞRENCİ, KISA SÜRE SONRA MİDE BULANTISI, KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKÂYETLERİYLE KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURDU.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde